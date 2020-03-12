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Беспилотники научились различать знаки за полкилометра

Компания Waymo из США разработала и продемонстрировала в работе систему управления беспилотным автомобилем Waymo Driver пятого поколения. Ее особенностью является возможность беспилотника распознавать знаки, расположенные на расстоянии до 500 метров от транспортного средства.
Беспилотники научились различать знаки за полкилометра

Система беспилотного управления была установлена на электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Первый лидар, задача которого состоит в построении панорамной карты окружающей обстановки на расстоянии до 300 метров, установлен на крыше. Еще 4 лидара находятся по длине машины и изучают детальнее обстановку на близком расстоянии. Все они прошли испытания устойчивости к повреждениям. В состав системы беспилотного управления компании входят 29 камер, установленных на крыше, модуле и по всему автомобилю. С их помощью происходит распознавание объектов, находящихся за 500 метров. В комплект входит также 5 радаров.

Расположение камер, лидаров и радаров установлено на I-Pace таким образом, чтобы осуществлялось пересечение полей зрения сенсоров. Это дает возможность сформировать целостную картину обстановки, происходящей возле машины. Представители компании отметили, что цена беспилотника нового поколения снижена практически в два раза, в сравнении с предыдущим.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:44

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