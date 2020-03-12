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Фигуристка Евгения Медведева призналась, что болезненно относится к критике

Евгения Медведева дала интервью сервису Olympic Channel и призналась, что болезненно относится к критике. По словам российской фигуристки, выступающей в одиночном катании, она никогда не сможет понять своих хейтеров.
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что болезненно относится к критике

Евгении Медведевой 20 лет, и на её счету уже немало достижений. Среди побед юной спортсменки – звание двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка имеет множество поклонников, тем не менее, ей приходится сталкиваться и с хейтерами. Вначале она боялась недоброжелательно настроенных людей, поскольку то, чем они занимались, было за гранью понимания россиянки. Однако на данном этапе знаменитость уже старается не обращать внимание на критику в свою сторону, так как болезненно относится к негативным комментариям.

Медведева отметила, что не понимает, почему к ней неблагоприятно настроены россияне, ведь она представляет РФ на всех соревнованиях. Наряду с этим, по признанию фигуристки, она решила просто смириться с подобным положением вещей, ведь это делает её сильнее.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:13

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