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Ведущий "Дом-2" Влад Кадони вынудил Николая Должанского сделать предложение

Участник шоу «Спаси свою любовь» Николай Должанский сделал решительный шаг. Ведущий телешоу Влад Кадони практически заставил молодого человека сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Кате Богдановой по всем правилам.
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони вынудил Николая Должанского сделать предложение

Недавно вернувшийся на телестройку Николай Должанский и его возлюбленная Екатерина Богданова встречаются уже 4 года. Пара называет себя мужем и женой, однако они не регистрировали свои отношения. Ведущий телепроекта Влад Кадони пожелал выяснить, по какой причине влюблённые не вступили в законный брак.

По словам Кадони, прежде чем обсуждать свадебное торжество, необходимо сделать предложение. На проекте как раз и занимаются постройкой отношений и созданием семьи.

Николай возразил, что он в любой момент может предложить возлюбленный брак, но основной проблемой для пары является нехватка денег на пышный праздник. По словам Должанского, именно для этого он вернулся на шоу, чтобы в результате отпраздновать замечательную свадьбу с Екатериной.

Позже Николай Должанский сокрушался, что после того, как он, опустившись на колено, попросил руки девушки, упал статус их пары. Они пришли на проект, как муж и жена, пусть и гражданские, а теперь стали женихом и невестой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:55

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