Ведущий "Дом-2" Влад Кадони вынудил Николая Должанского сделать предложение





Недавно вернувшийся на телестройку Николай Должанский и его возлюбленная Екатерина Богданова встречаются уже 4 года. Пара называет себя мужем и женой, однако они не регистрировали свои отношения. Ведущий телепроекта Влад Кадони пожелал выяснить, по какой причине влюблённые не вступили в законный брак.По словам Кадони, прежде чем обсуждать свадебное торжество, необходимо сделать предложение. На проекте как раз и занимаются постройкой отношений и созданием семьи.Николай возразил, что он в любой момент может предложить возлюбленный брак, но основной проблемой для пары является нехватка денег на пышный праздник. По словам Должанского, именно для этого он вернулся на шоу, чтобы в результате отпраздновать замечательную свадьбу с Екатериной.Позже Николай Должанский сокрушался, что после того, как он, опустившись на колено, попросил руки девушки, упал статус их пары. Они пришли на проект, как муж и жена, пусть и гражданские, а теперь стали женихом и невестой.