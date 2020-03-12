В Перми в коммунальной квартире мужчина три месяца жил рядом с трупом жены





Версия следствия предполагает, что хозяин квартиры, которому 40 лет, учинил расправу над женой. Он сообщил, что чуть не погиб, в итоге труп жены три месяца был в комнате, пока родственники не попросили правоохранителей взломать дверь.Рядом с трупом стоял вентилятор, чтобы воздух выдуло из помещения. На лице женщины, где имелись повреждения, был нанесен тональный крем. Как сообщает мужчина, на 8 день он обсыпал стиральным порошком периметр тела, чтобы защитить его от тараканов, а чтобы не было запаха, он специями тер тело мертвой супруги. Вину свою мужчина не признал и уверяет, что она скончалась своей смертью, а он не хотел звонить полиции, чтобы не навлекать на себя подозрения.Эксперты исключают вероятность появления травм из-за падения. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, а причиной смерти стали как минимум 2 удара тупым предметом по голове. Соседи считали мужчину подозрительным и ощущали запах.Мужчину признают вменяемым, а раньше он имел судимость и отбыл за него наказание. Ему угрожает 15 лет лишения свободы.