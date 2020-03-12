Эксперты: Материнский капитал не покроет даже треть цены квартиры в РФ





Сумму примерно в половину цены однокомнатных апартаментов могут получить люди, проживающие на территории Астрахани, Тольятти и Кирова. То же самое касается и жителей Ульяновска, Челябинска и Новокузнецка. Как сообщается в материале аналитиков, в маленьких населенных пунктах за счет довольно незначительной стоимости недвижимости можно стать владельцем квартиры, воспользовавшись субсидией. Речь идет о таких городах, как Балаково, Орск и Златоуст. Согласно результатам работы специалистов, в Москве, Петербурге, Сочи и Владивостоке выплат будет достаточно только для ванной комнаты. В этих городах возможна компенсация государственной помощи от 3,4 до 6,1 м². А вот предельную площадь на маткапитал жители РФ смогут приобрести в Тольятти и Саратове по 15,9 м², а также в Челябинске - 16,8 м².Если один из родителей находится в декрете, то сумму, которая будет равна пособию, в Саратове семья заработает за год. При трудоустройстве обоих взрослых членов семьи это возможно через 9 месяцев.