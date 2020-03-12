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В «АвтоВАЗе» сообщили о повышении цен на свои автомобили

Эксперты ранее предрекали, что ослабление рубля может сказаться на стоимости автомобилей. В «АвтоВАЗе» официально сообщили о повышении цен на свои модели в ближайшее время.

Падение мировых цен на нефть повлекло за собой девальвацию рубля, что не должно было сказаться на стоимости российских автомобилей. Оказалось, что несмотря на высокие показатели локализации производства в РФ - они напрямую зависят от иностранного сырья. Поэтому, вопреки прогнозам экономистов, производитель «АвтоВАЗ» был среди первых, кто объявил о переменах в прайс-листе собственных линеек. Изменения затронут все транспортные средства марки Lada, что может повлечь за собой существенное снижения объема продаж.

Подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда покупательная способность соотечественников была гораздо выше. Теперь россияне не готовы приобретать машины по более дорогой цене из-за низкого прожиточного минимума. Автосалоны заявили о планах провести все необходимые меры для того, чтобы рост цен замедлился. В противном случае - избежать существенных убытков не удастся, что негативным образом отразится на экономике страны.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:12

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