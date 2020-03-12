В «АвтоВАЗе» сообщили о повышении цен на свои автомобили
Эксперты ранее предрекали, что ослабление рубля может сказаться на стоимости автомобилей. В «АвтоВАЗе» официально сообщили о повышении цен на свои модели в ближайшее время.
Падение мировых цен на нефть повлекло за собой девальвацию рубля, что не должно было сказаться на стоимости российских автомобилей. Оказалось, что несмотря на высокие показатели локализации производства в РФ - они напрямую зависят от иностранного сырья. Поэтому, вопреки прогнозам экономистов, производитель «АвтоВАЗ» был среди первых, кто объявил о переменах в прайс-листе собственных линеек. Изменения затронут все транспортные средства марки Lada, что может повлечь за собой существенное снижения объема продаж.
Подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда покупательная способность соотечественников была гораздо выше. Теперь россияне не готовы приобретать машины по более дорогой цене из-за низкого прожиточного минимума. Автосалоны заявили о планах провести все необходимые меры для того, чтобы рост цен замедлился. В противном случае - избежать существенных убытков не удастся, что негативным образом отразится на экономике страны.
Падение мировых цен на нефть повлекло за собой девальвацию рубля, что не должно было сказаться на стоимости российских автомобилей. Оказалось, что несмотря на высокие показатели локализации производства в РФ - они напрямую зависят от иностранного сырья. Поэтому, вопреки прогнозам экономистов, производитель «АвтоВАЗ» был среди первых, кто объявил о переменах в прайс-листе собственных линеек. Изменения затронут все транспортные средства марки Lada, что может повлечь за собой существенное снижения объема продаж.
Подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда покупательная способность соотечественников была гораздо выше. Теперь россияне не готовы приобретать машины по более дорогой цене из-за низкого прожиточного минимума. Автосалоны заявили о планах провести все необходимые меры для того, чтобы рост цен замедлился. В противном случае - избежать существенных убытков не удастся, что негативным образом отразится на экономике страны.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:12