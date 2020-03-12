Эксперты объяснили, почему не стоит складывать зеркала заднего вида на парковке





В дешевых машинах функцией складывания зеркал можно воспользоваться вручную, что делают водители на парковках, опасаясь вандалов или неопытных водителей. Эксперты предупреждают, что эта привычка ведет к повреждению лакокрасочного покрытия и образованию сколов. При наличии сложенных зеркал другие водители начинают парковаться плотнее, ориентируясь на кузов соседних авто. В итоге расстояние между машинами сокращается на 10-20 см, чего достаточно, чтобы распахнутые двери одной машины достали до бока другой.В том случае, если виновник заметил, что повредил чужую машину, он с большей долей вероятности предпочтет перепарковаться. При отсутствии камер видеонаблюдения доказать его действия будет почти невозможно.