Эксперты объяснили, почему не стоит складывать зеркала заднего вида на парковке
Автоэксперты объяснили, почему не следует пользоваться функцией автоматического складывания боковых зеркал на парковке. Оказалось, что это решение повышает риски существенных повреждений.
В дешевых машинах функцией складывания зеркал можно воспользоваться вручную, что делают водители на парковках, опасаясь вандалов или неопытных водителей. Эксперты предупреждают, что эта привычка ведет к повреждению лакокрасочного покрытия и образованию сколов. При наличии сложенных зеркал другие водители начинают парковаться плотнее, ориентируясь на кузов соседних авто. В итоге расстояние между машинами сокращается на 10-20 см, чего достаточно, чтобы распахнутые двери одной машины достали до бока другой.
В том случае, если виновник заметил, что повредил чужую машину, он с большей долей вероятности предпочтет перепарковаться. При отсутствии камер видеонаблюдения доказать его действия будет почти невозможно.
В дешевых машинах функцией складывания зеркал можно воспользоваться вручную, что делают водители на парковках, опасаясь вандалов или неопытных водителей. Эксперты предупреждают, что эта привычка ведет к повреждению лакокрасочного покрытия и образованию сколов. При наличии сложенных зеркал другие водители начинают парковаться плотнее, ориентируясь на кузов соседних авто. В итоге расстояние между машинами сокращается на 10-20 см, чего достаточно, чтобы распахнутые двери одной машины достали до бока другой.
В том случае, если виновник заметил, что повредил чужую машину, он с большей долей вероятности предпочтет перепарковаться. При отсутствии камер видеонаблюдения доказать его действия будет почти невозможно.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:08