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В Сети появились рендеры нового электрического кроссовера Nissan Ariya

В Сети были опубликованы первые рендеры нового электрического кроссовера Nissan Ariya. При помощи компьютерной визуализации можно оценить будущую «внешность» футуристического авто.
В Сети появились рендеры нового электрического кроссовера Nissan Ariya

Осенью 2019 года японская автомобилестроительная компания Nissan сообщила о начале работы над созданием нового электрокара Ariya. В течение зимы разработчики не давали никакой дополнительной информации в отношении дизайна или технических характеристик транспортного средства, но с приходом весны все-таки решили немного подогреть интерес публики к разрабатываемому кроссоверу. С этой целью представители компании опубликовали новые рендеры Nissan Ariya.

Благодаря размещенным в Сети снимкам можно в полной мере оценить интерьер и экстерьер авто, однако о технических возможностях электрического кроссовера остается лишь гадать. Пока что поклонники бренда могут только предполагать, какая технологическая «начинка» будет прилагаться к эффектному футуристическому транспортному средству, хотя уже сейчас есть информация о присутствии в электрокаре системы ProPilot 2.0 и прилагающегося к ней оборудования.

Также при создании дизайна Nissan Ariya была учтена и необходимость размещать датчики, требующиеся для работы радиолокатора, сонара и камеры, поэтому все они продуманно «спрятаны».

Кроме того, стоит отметить и необычное решение в отношении псевдорадиаторной решетки: судя по рендерам, она имеет необычную узорную структуру, напоминающую след от шин.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:24

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