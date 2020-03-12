Обновленная Lada Vesta обзавелась “эксклюзивными” креслами





Главной особенностью прошедшей через обновление Lada Vesta стали новые кресла, имеющие комбинацию из ткани и кожи и эксклюзивный рисунок. Они доступны исключительно в исполнении Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige. Доплатить за уникальные сидения покупателю придется 14 тыс. рублей. Известно, что обновленные авто уже поступают к официальным дилерам. На данный момент транспортное средство доступно для приобретения желающими с ценником от 629 до 939 тыс. рублей, а универсал обойдется покупателям 706-979 тыс. рублей, что будет зависеть от комплектации.Эксперты сравнили дизайн новых кресел с установленными в топовом исполнении Exclusive кросс-седана Lada Vesta SW и универсала Lada Vesta SW Cross. Такого рода отделка предусмотрена также у спортивного седана Lada Vesta Sport.