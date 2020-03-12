Мировые цены на нефть Brent упали на 5% из-за объявления пандемии коронавируса





Данные торгов на глобальном рынке нефти свидетельствуют о падении стоимости марки Brent, которая теперь составляет 33,6 доллара США. Фьючерсы на WTI за апрель испытали снижение на 3,76%, что предоставляет возможность покупки барреля за 30,87 доллара. По словам российских экономистов, никто не ожидал столь резкого удешевления органического топлива, которое маловероятно вернется к отметке в 60 долларов в текущем году.Стоит отметить, что стоимость нефти 9 апреля обрушилась на 30%, тем самым став началом сильнейшего падения с 1991 года во времена войны в Персидском заливе. Теперешняя тенденция к снижению цен вызвана паникой на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции, а также является последствием разрыва сделки между странами-членами ОПЕК+. Россия вышла из договоренности, отказавшись и дальше сокращать добычу нефти, что, по мнению экспертов, является выгодным для страны, так как уменьшение отечественных объемов раньше использовалось мировыми игроками вне ОПЕК+.