Little Big признались, что придумали композицию для «Евровидения» спонтанно





Илья Прусикин, глава группы, признается, что песня была создалась неожиданно в период отдыха. Он подчеркивает, что она имеет стиль металл-диско и рок-диско. Но с самого начала никто не думал, что трек будет использован на конкурсе.Вокалист сказал, что все очень интересно, необычно, в новом для всех формате. Песню представят 12 марта.