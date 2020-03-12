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Little Big признались, что придумали композицию для «Евровидения» спонтанно

Группа Little Big представят Россию на «Евровидении-2020». Они сообщили информацию, как придумали трек для конкурса.
Little Big признались, что придумали композицию для «Евровидения» спонтанно

Илья Прусикин, глава группы, признается, что песня была создалась неожиданно в период отдыха. Он подчеркивает, что она имеет стиль металл-диско и рок-диско. Но с самого начала никто не думал, что трек будет использован на конкурсе.

Вокалист сказал, что все очень интересно, необычно, в новом для всех формате. Песню представят 12 марта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:50

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