Названы автомобили, которые продаются в России после угона





На вторичном рынке оказалось всего 0,4% машин, числящихся в розыске. Mazda 6, выпущенная в 2010 году, изначально имела единственного владельца, который пользовался ею 9 лет. За три дня до похищения хозяин заработал штраф за превышение скорости. Всего за ней числится 14 штрафов на сумму 10 тыс. рублей, а не выплачивались они с сентября 2016 года. Jaguar XE 2016 года имел в собственниках юридическое лицо, а машина была приобретена в лизинг. За три месяца до похищения ее отремонтировали, в частности, поменяли лобовое стекло, датчики парковки и части переднего бампера.Jeep Grand Cherokee Overland 2012 года был в руках единственного владельца почти 8 лет, а похитили его 21 января этого года. За 11 дней до произошедшего судебные приставы наложили ограничение на авто, а также на нем числится одно ДТП.