Два новых продукта Realme появились в Geekbench
Два новых продукта китайского производителя электроники Realme появились в базе кроссплатформенного бенчмарка Geekbench. Как ожидается, в скором времени смартфоны представят официально.
Один из смартфонов обозначили, как RMX2040. На коммерческом рынке данная модель появится под названием Realme 6i. Дисплей новинки имеет маленький вырез в верхней части для фронтальной камеры. Также телефон получил четверную тыльную камеру с главным сенсором на 48 МП. Согласно данным бенчмарка, в создании устройства применили процессор MediaTek Helio G70, оснащённый восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем ARM Mali-G52 2EEMC2. ОЗУ равен 4 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Известно о 3,5-мм гнезде для наушников, и о том, что в качестве операционной системы производитель остановился на Android 10.
Второй продукт Realme назван RMX2063. Он имеет процессор Qualcomm с восемью ядрами. Оперативная память новинки равна 8 ГБ, ОС не отличается от вышеуказанного смартфона. На данный момент неизвестно, как устройство будет называться на рынке.
Один из смартфонов обозначили, как RMX2040. На коммерческом рынке данная модель появится под названием Realme 6i. Дисплей новинки имеет маленький вырез в верхней части для фронтальной камеры. Также телефон получил четверную тыльную камеру с главным сенсором на 48 МП. Согласно данным бенчмарка, в создании устройства применили процессор MediaTek Helio G70, оснащённый восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем ARM Mali-G52 2EEMC2. ОЗУ равен 4 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Известно о 3,5-мм гнезде для наушников, и о том, что в качестве операционной системы производитель остановился на Android 10.
Второй продукт Realme назван RMX2063. Он имеет процессор Qualcomm с восемью ядрами. Оперативная память новинки равна 8 ГБ, ОС не отличается от вышеуказанного смартфона. На данный момент неизвестно, как устройство будет называться на рынке.
Технологии
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:24