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Употребление «Ибупрофена» по-разному влияет на работу печени мужчин и женщин

Американские ученые выяснили, что употребление «Ибупрофена» по-разному влияет на работу печени мужчин и женщин. Кроме того, прием больших доз препарата может привести к эректильной дисфункции и бесплодию у представителей сильного пола.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе решила выяснить реальное влияние употребления нестероидных обезболивающих препаратов на организм. Для этого специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах, которым вводили дозу противовоспалительного, эквивалентную 400 мг лекарственного препарата, употребляемого взрослым человеком.

В результате исследования было выявлено, что такие препараты, как «Ибупрофен», «Нурофен» и им подобные, использующиеся в качестве жаропонижающих и обезболивающих, сказываются на работе печени куда серьезнее, чем это предполагалось ранее. Кроме того, негативное влияние такие лекарства имеют и на метаболизм аминокислот, витаминов, гормонов и внутриклеточные обменные реакции.

Также американские ученые обнаружили, что употребление «Ибупрофена» по-разному влияет на функциональность печени мужчин и женщин. Так, для представителей сильного пола препарат куда опаснее, а в случае превышения дозировки даже может привести к ряду серьезных заболеваний. Медикаменты при приеме их в большом количестве способны стать причиной возникновения эректильной дисфункции и бесплодия.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:00

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