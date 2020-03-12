В Москве неизвестный мужчина избил школьника в парке Горького
В парке Горького в Москве мужчина побил школьника. 11 марта в больницу обратился юноша, которому 17 лет и сообщил, что 9 марта его избил неизвестный.
Доктора провели диагностику и определили у подростка закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом лобной кости. Юношу госпитализировали.
Отец мальчика рассказал, что неизвестный мужчина нанес его сыну повреждения в парке Горького.
Доктора провели диагностику и определили у подростка закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом лобной кости. Юношу госпитализировали.
Отец мальчика рассказал, что неизвестный мужчина нанес его сыну повреждения в парке Горького.
Происшествия
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:08