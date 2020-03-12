Медики: Хорошая гигиена полости рта предотвращает диабет





Частота чистки зубов была связана с риском развития диабета в большом ретроспективном исследовании, проведенном учеными из Южной Кореи. У 188 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет, выявили пониженную на 8% вероятность развития заболеваний поджелудочной железы. Эта тенденция развивалась у тех, кто чистил зубы три или более раз в день.Кроме того, наличие пародонтита увеличивало шанс нарушения выработки инсулина на 9%, а отсутствие множества зубов - на 21%. Стоит отметить, что эта корреляция намного чаще проявлялась у людей младше 52 лет. Связь здоровья полости рта и диабета, скорее всего, формируется воспалением и выделением цитокинов, которые нарушают гликемический контроль.Исследователи предположили, что улучшение гигиенических привычек может стать частью общего плана профилактики недугов поджелудочной железы. В настоящее время есть несколько стратегий, которые включают в себя поддержание правильного веса, увеличение регулярных физических упражнений, соблюдение здорового питания и регулярные обследования у врачей. Тем не менее, по-прежнему отсутствуют эффективные лекарственные средства и превентивные методы против развития диабета.