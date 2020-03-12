Медики: Хорошая гигиена полости рта предотвращает диабет
Корейские исследователи недавно доказали еще один положительный эффект от хорошей гигиены полости рта. Медики сообщают, что периодическая чистка зубов предотвращает диабет.
Частота чистки зубов была связана с риском развития диабета в большом ретроспективном исследовании, проведенном учеными из Южной Кореи. У 188 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет, выявили пониженную на 8% вероятность развития заболеваний поджелудочной железы. Эта тенденция развивалась у тех, кто чистил зубы три или более раз в день.
Кроме того, наличие пародонтита увеличивало шанс нарушения выработки инсулина на 9%, а отсутствие множества зубов - на 21%. Стоит отметить, что эта корреляция намного чаще проявлялась у людей младше 52 лет. Связь здоровья полости рта и диабета, скорее всего, формируется воспалением и выделением цитокинов, которые нарушают гликемический контроль.
Исследователи предположили, что улучшение гигиенических привычек может стать частью общего плана профилактики недугов поджелудочной железы. В настоящее время есть несколько стратегий, которые включают в себя поддержание правильного веса, увеличение регулярных физических упражнений, соблюдение здорового питания и регулярные обследования у врачей. Тем не менее, по-прежнему отсутствуют эффективные лекарственные средства и превентивные методы против развития диабета.
Частота чистки зубов была связана с риском развития диабета в большом ретроспективном исследовании, проведенном учеными из Южной Кореи. У 188 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет, выявили пониженную на 8% вероятность развития заболеваний поджелудочной железы. Эта тенденция развивалась у тех, кто чистил зубы три или более раз в день.
Кроме того, наличие пародонтита увеличивало шанс нарушения выработки инсулина на 9%, а отсутствие множества зубов - на 21%. Стоит отметить, что эта корреляция намного чаще проявлялась у людей младше 52 лет. Связь здоровья полости рта и диабета, скорее всего, формируется воспалением и выделением цитокинов, которые нарушают гликемический контроль.
Исследователи предположили, что улучшение гигиенических привычек может стать частью общего плана профилактики недугов поджелудочной железы. В настоящее время есть несколько стратегий, которые включают в себя поддержание правильного веса, увеличение регулярных физических упражнений, соблюдение здорового питания и регулярные обследования у врачей. Тем не менее, по-прежнему отсутствуют эффективные лекарственные средства и превентивные методы против развития диабета.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44