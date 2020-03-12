АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Медики: Хорошая гигиена полости рта предотвращает диабет

Корейские исследователи недавно доказали еще один положительный эффект от хорошей гигиены полости рта. Медики сообщают, что периодическая чистка зубов предотвращает диабет.

Частота чистки зубов была связана с риском развития диабета в большом ретроспективном исследовании, проведенном учеными из Южной Кореи. У 188 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет, выявили пониженную на 8% вероятность развития заболеваний поджелудочной железы. Эта тенденция развивалась у тех, кто чистил зубы три или более раз в день.

Кроме того, наличие пародонтита увеличивало шанс нарушения выработки инсулина на 9%, а отсутствие множества зубов - на 21%. Стоит отметить, что эта корреляция намного чаще проявлялась у людей младше 52 лет. Связь здоровья полости рта и диабета, скорее всего, формируется воспалением и выделением цитокинов, которые нарушают гликемический контроль.

Исследователи предположили, что улучшение гигиенических привычек может стать частью общего плана профилактики недугов поджелудочной железы. В настоящее время есть несколько стратегий, которые включают в себя поддержание правильного веса, увеличение регулярных физических упражнений, соблюдение здорового питания и регулярные обследования у врачей. Тем не менее, по-прежнему отсутствуют эффективные лекарственные средства и превентивные методы против развития диабета.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: США и Эр-Рияд обрушили рынки ради дестабилизации ситуации в…
Сын Тома Хэнкса о состоянии заразившегося коронавирусом отца: "Пока выраженных симптомов…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня обманывает доверчивых…
Xiaomi выпустила в продажу еще одну версию игрового смартфона Black Shark…
В Сети появились рендеры нового электрического кроссовера Nissan…
В Екатеринбурге на детской площадке тяжело ранили…
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что болезненно относится к…
В Китае сообщили о завершении пика эпидемии…
Эксперты объяснили, почему не стоит складывать зеркала заднего вида на…
Эксперты: Материнский капитал не покроет даже треть цены квартиры в…
Употребление «Ибупрофена» по-разному влияет на работу печени мужчин и…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони вынудил Николая Должанского сделать…
Обновленная Lada Vesta обзавелась “эксклюзивными”…
В Перми в коммунальной квартире мужчина три месяца жил рядом с трупом…
Little Big признались, что придумали композицию для «Евровидения»…
Медики: Хорошая гигиена полости рта предотвращает…
В Уфе возле многоэтажки нашли погибшую…
Бузова и Собчак вошли в список «самых ненавистных» женщин…
Мировые цены на нефть Brent упали на 5% из-за объявления пандемии…
Названы автомобили, которые продаются в России после…
Два новых продукта Realme появились в…
Сомнолог рассказала о причинно-следственной связи между бессонницей и…
Айза Анохина дала Гуфу второй шанс ради сына Сэма…
Михаил Мишустин: В России угрозу коронавируса свели к…
Ученые выяснили, что испытывает человек после остановки…
В Москве неизвестный мужчина избил школьника в парке…
Ляйсан Утяшева рассказала о последних минутах жизни своей мамы: "Ушла у меня на…
Лера Кудрявцева травмировалась на аттракционе в…
Просмотреть все новости