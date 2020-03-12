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Айза Анохина дала Гуфу второй шанс ради сына Сэма Долматова

Еще недавно Айза Анохина утверждала, что больше не сможет доверять бывшему мужу, однако теперь она изменила свое решение. Телеведущая дала Гуфу второй шанс ради их общего сына Сэма Долматова.
Айза Анохина дала Гуфу второй шанс ради сына Сэма Долматова

После расставания с последним супругом знаменитость начала близко общаться с отцом старшего сына. Недавно Айза Анохина разместила на странице в Instgram видео, на котором можно увидеть, как рэпер играет с наследником Сэмом Долматовым. Судя по всему, за съёмку сюжета отвечала сама звездная мать. В подписи к ролику она подтвердила, что действительно пошла на контакт с Гуфом, но только ради их ребенка. Как отметила экс-избранница исполнителя, несмотря на разные ситуации в жизни взрослых, дети имеют право на обоих родителей. Также звезда передачи «Любовь на выживание» добавила, что совершила много ошибок, но у нее еще вся жизнь впереди, чтобы их исправить.

Дать Алексею Долматову второй шанс ведущая решила после его скандального поведения во время отпуска в Таиланде, где артист был с сыном. Тогда Гуф снова начал употреблять запрещенные вещества и под их влиянием вышел в прямой эфир с фолловерами, где обвинил дзюдоиста Дмитрия Носова в разводе с Анохиной. После этого блогер забрала ребенка домой и заявила, что больше не доверяет бывшему мужу.

Реакция поклонников на примирение знаменитостей оказалась неоднозначной. Одни радовались за них, а другие успели разувериться в музыканте.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:18

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