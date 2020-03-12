Айза Анохина дала Гуфу второй шанс ради сына Сэма Долматова

После расставания с последним супругом знаменитость начала близко общаться с отцом старшего сына. Недавно Айза Анохина разместила на странице в Instgram видео, на котором можно увидеть, как рэпер играет с наследником Сэмом Долматовым. Судя по всему, за съёмку сюжета отвечала сама звездная мать. В подписи к ролику она подтвердила, что действительно пошла на контакт с Гуфом, но только ради их ребенка. Как отметила экс-избранница исполнителя, несмотря на разные ситуации в жизни взрослых, дети имеют право на обоих родителей. Также звезда передачи «Любовь на выживание» добавила, что совершила много ошибок, но у нее еще вся жизнь впереди, чтобы их исправить.Дать Алексею Долматову второй шанс ведущая решила после его скандального поведения во время отпуска в Таиланде, где артист был с сыном. Тогда Гуф снова начал употреблять запрещенные вещества и под их влиянием вышел в прямой эфир с фолловерами, где обвинил дзюдоиста Дмитрия Носова в разводе с Анохиной. После этого блогер забрала ребенка домой и заявила, что больше не доверяет бывшему мужу.Реакция поклонников на примирение знаменитостей оказалась неоднозначной. Одни радовались за них, а другие успели разувериться в музыканте.