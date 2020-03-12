Михаил Мишустин: В России угрозу коронавируса свели к минимуму
Михаил Мишустин, премьер-министр Росси, заявляет, что в стране сведена к минимуму угроза распространения коронавирусной инфекции.
Михаил Мишустин сообщает, что все предпринятые мероприятия были досконально выверенными и небезосновательными. Об этом сказал на правительственном заседании.
Также он призывает жителей России понять необходимость предупредительных действий в борьбе с вирусом. Премьер просит россиян отнестись к собственному здоровью очень бережно.
Напомним, что раньше ВОЗ огласила о начале пандемии инфекции коронавируса.
Михаил Мишустин сообщает, что все предпринятые мероприятия были досконально выверенными и небезосновательными. Об этом сказал на правительственном заседании.
Также он призывает жителей России понять необходимость предупредительных действий в борьбе с вирусом. Премьер просит россиян отнестись к собственному здоровью очень бережно.
Напомним, что раньше ВОЗ огласила о начале пандемии инфекции коронавируса.
Общество / Выбор редакции
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:14