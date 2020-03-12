Михаил Мишустин: В России угрозу коронавируса свели к минимуму





Михаил Мишустин сообщает, что все предпринятые мероприятия были досконально выверенными и небезосновательными. Об этом сказал на правительственном заседании.Также он призывает жителей России понять необходимость предупредительных действий в борьбе с вирусом. Премьер просит россиян отнестись к собственному здоровью очень бережно.Напомним, что раньше ВОЗ огласила о начале пандемии инфекции коронавируса.