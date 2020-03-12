Ученые выяснили, что испытывает человек после остановки сердца





Сотрудники NYU провели исследование, направленное на изучение феномена клинической смерти. Многие пациенты, пережившие остановку сердца, рассказывают о своих ощущениях. В частности, они могут ощущать запахи, слышать окружающие звуки и даже видеть. Это пограничное состояние назвали первой фазой смерти, за которую отвечает мозг человека. Некоторое время после отказа систем организма человека сознание продолжает получать информацию от нервов. Однако подобные выводы не дали ученым точного понимания того, можно ли назвать это состояние жизнью.Специалисты пришли к выводу, что смерть недостаточно хорошо изучена с научной и медицинской точек зрения. Многие соглашаются с мнением, что смерть является хорошо разграниченным моментом времени.