Муж звезды «Дом-2» Яны Шевцовой застукал её с любовником





Известно, что муж звезды «Дом-2» Яны Шевцовой застукал ее с любовником, когда она вела прямой эфир. Не выдержав, мужчина начал говорить всю информацию об их семье, а также ребенке, которого, по его словам, якобы не существует.Когда он начал говорить, Яна попросила его поклясться Богом. Тогда, ее муж, недолго думая, взял в руки икону и начал говорить обо всем произошедшем. Так, он сказал, что Шевцова соврала всему миру и у нее нет никакого ребенка. Кроме того, мужчина просил не верить в то, что говорит звезда проекта «Дом-2» Яна Шевцова. В ответ девушка оскорбила своего мужа и продолжала настаивать на том, что малыш у нее есть.Напомним, по словам Яны Шевцовой, около месяца назад она стала мамой. Ее ребенок родился якобы недоношенным, поэтому, как утверждала экс-участница телестройки, у него настолько маленький вес, а именно 2963 грамм.