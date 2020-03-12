Ляйсан Утяшева рассказала о последних минутах жизни своей мамы: "Ушла из жизни у меня на руках"

Как сообщила Ляйсан Утяшева в собственном профиле на веб-платформе Instagram, её мама ушла из жизни в 2012 году в ночь на 12 марта. В памятной публикации спортсменка упомянула, что родительница умерла молодой и неожиданно быстро. Поэтому супруга Павла Воли долгое время не могла справиться с потерей, из-за непонимания, что делать дальше, отрицания произошедшего и неприятия трагедии. Утяшева говорит, что её «накрывает» эмоциями в каждую годовщину смерти.К памятному посту двукратная чемпионка Европы прикрепила фотографию Зульфии Утяшевой. Многие поклонники отмечали, что она чрезвычайно похожа на свою дочь. В комментариях также были многочисленные слова поддержки от фанатов и коллег по шоу-бизнесу. Свой рассказ о смерти матери Утяшева завершила такими словами:. Известно, что Зульфия Утяшева скончалась от сердечного приступа в возрасте 47 лет. СМИ тогда писали, что женщина никогда не жаловалась на здоровье.