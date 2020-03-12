Лера Кудрявцева травмировалась на аттракционе в Дубае

В своем профиле в Instagram Лера Кудрявцева написала пост и рассказала, как получила травму на аттракционе. Там же она показала видео, где телеведущая катается на карусели. Пойти гулять в парк с качелями она решила отправиться сразу после ужина и сообщила, что начиналось все довольно весело. Сначала всех раскачивало очень медленно, но потом стул стал вращаться, делая обороты в 360 градусов. Ведущая не ждала такого поворота и ударилась головой.После происшествия Лера Кудрявцева ощущала себя, словно в тумане, и считает, что получила «карусельную травму». Подписчики поддержали любимицу и надеются, что она не травмировалась сильно. Многие рассказали о своих неудачных опытах катания на каруселях.