Сомнолог рассказала о причинно-следственной связи между бессонницей и перееданием





Как утверждает врач, количество и калорийность пищи, съеденной на ночь, напрямую влияет на качество сна. С другой же стороны, поверхностный ночной отдых провоцирует желание съесть больше вечером следующего дня.Так, если незадолго до сна выпить кофе или чай, действующие, как психомоторные стимуляторы, о быстром засыпании и хорошем отдыхе можно забыть. Кроме того, не лучшим выбором будет и употребление в пищу быстрых углеводов, так как эти вещества провоцируют снижение давления и температуры. Подобные изменения в организме обязательно скажутся на качестве сна, так как поспособствуют частым пробуждениям.В свою очередь, ночь поверхностного сна чревата проблемами с тем, чтобы придерживаться правильного режима питания на следующий день. В утреннее время большое количество гормона стресса кортизола, присутствующее в крови, будет подавлять желание плотно поесть, а вот к вечеру, когда его действие ослабнет, аппетит проснется с удвоенной силой. Захочется перекусить чем-то калорийным, сладким, мучным и вредным, что впоследствии снова спровоцирует проблемы со сном.Кроме того, сомнолог отмечает, что если человек относится к типу «сова», то сдержаться и не есть плотно после семи вечера бывает крайне трудно. Также это касается и тех, кто подвержен синдрому «ночной еды» - такие люди склонны употреблять 25% дневной нормы пищи исключительно в позднее время.