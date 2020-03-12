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Сомнолог рассказала о причинно-следственной связи между бессонницей и перееданием

Сомнолог Елена Царева объяснила, почему после семи вечера так тянет к холодильнику. Виной тому, как оказалось, причинно-следственная связь между бессонницей и перееданием.
Сомнолог рассказала о причинно-следственной связи между бессонницей и перееданием

Как утверждает врач, количество и калорийность пищи, съеденной на ночь, напрямую влияет на качество сна. С другой же стороны, поверхностный ночной отдых провоцирует желание съесть больше вечером следующего дня.

Так, если незадолго до сна выпить кофе или чай, действующие, как психомоторные стимуляторы, о быстром засыпании и хорошем отдыхе можно забыть. Кроме того, не лучшим выбором будет и употребление в пищу быстрых углеводов, так как эти вещества провоцируют снижение давления и температуры. Подобные изменения в организме обязательно скажутся на качестве сна, так как поспособствуют частым пробуждениям.

В свою очередь, ночь поверхностного сна чревата проблемами с тем, чтобы придерживаться правильного режима питания на следующий день. В утреннее время большое количество гормона стресса кортизола, присутствующее в крови, будет подавлять желание плотно поесть, а вот к вечеру, когда его действие ослабнет, аппетит проснется с удвоенной силой. Захочется перекусить чем-то калорийным, сладким, мучным и вредным, что впоследствии снова спровоцирует проблемы со сном.

Кроме того, сомнолог отмечает, что если человек относится к типу «сова», то сдержаться и не есть плотно после семи вечера бывает крайне трудно. Также это касается и тех, кто подвержен синдрому «ночной еды» - такие люди склонны употреблять 25% дневной нормы пищи исключительно в позднее время.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:21

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