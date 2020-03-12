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Ученые обнаружили в янтаре самого маленького птицеподобного динозавра

Китайские ученые из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине опубликовали исследование, в котором описали новый вид динозавра, подобного птице, - Oculudentavis khaungraae. Его удалось идентифицировать по черепу, сохранившемуся в янтаре.

Ученые рассказали о маленьком черепе, обнаруженном в янтаре, из северной Мьянмы. Возраст находки составляет приблизительно 99 миллионов лет. 7,1 миллиметровая длина позволяет сравнить размеры динозавра с размерами наименьшей птицы современности – колибри.

Название Oculudentavis имеет значение «глазастая и зубастая птица» и характеризует особенности его жизни. В черепе животного найдена глазница, напоминающая глаз ящерицы. Наличие узкого отверстия для пропуска небольшого количества света свидетельствует о дневном образе жизни животного. В верхней и нижней частях имеется много зубов. Ученые предполагают, что их было не менее 30 в каждой из них. Найденные останки свидетельствуют о хищническом поведении динозавра, чем он отличается от современных птиц, имеющих похожие размеры, но не наделенных зубами.

Ученые отметили, что благодаря янтарю из Мьянмы в течение последних нескольких лет им удалось сделать поразительные открытия. По их мнению, на этой территории следует проводить дальнейший поиск останков животных маленького размера, которые давно вымерли.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:56

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