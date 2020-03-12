Прохор Шаляпин сбросил 10 килограммов после расставания с возлюбленной из Канады





На протяжении нескольких недель отпуска пара по-настоящему шиковала, посещая элитные рестораны и заказывая все, что только можно. После совместного времяпрепровождения с миллионершей Татьяной артист пожаловался журналистам, что вседозволенность в плане еды вынудила его обратится к диетологу Наде Шарк, чтобы быстро избавиться от лишнего веса. И это действительно удалось Прохору Шаляпину, о чем рассказала сама специалист, с которой он работал. Как отметила эксперт, исполнитель был настроен весьма решительно и с большим энтузиастом принялся выполнять указания.По словам диетолога, музыкант показал ей живот, который хоть и не был огромным, но его не устраивал. В результате проделанной работы вес знаменитости снизился на 10 килограмм, а понадобилось для этого меньше 2-х недель.