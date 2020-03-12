Мария Кожевникова рассказала, что восемь лет не общалась с отцом-хоккеистом





Александр Кожевников известен как двукратный олимпийский чемпион по хоккею. Он развелся со своей супругой Маргаритой Кожевниковой, когда их дочери было 12 лет. На протяжении восьми лет звезда “Универа” не поддерживала связь с отцом, а этот период собственной жизни она называет сложным. Артистка призналась, что пережила “бурю эмоций” и очень быстро из “девочки в розовых очках” превратилась в девушку. Она скрывала от друзей развод своих родителей, а также страдала от комплексов из-за этого. Лишь к 20 годам она поняла, что ее родители ничем ей не обязаны, и лишь тогда она встретилась с отцом. К тому времени он жил в другой стране, но у Кожевниковой никакой злости или ненависти к нему не осталось.Мария Кожевникова не может провести параллели между характерами своего мужа и отца, но их объединяет юмор. Своего супруга актриса называет открытым только для “своих” людей.