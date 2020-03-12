Медики: Привычка грызть ногти защищает от аллергии





До 25% детей имеют привычку сосать большой палец или кусать ногти, несмотря на предупреждения не делать этого. Стоматологи и дерматологи сообщают, что подобные действия могут отрицательно повлиять на здоровье десен и полости рта, что чревато целым рядом кожных заболеваний. Все же исследователи из Новой Зеландии и Канады обнаружили, что дети, страдающие от этой привычки, реже выражают аллергические реакции на домашних животных и клещей. Полученные данные подтверждают гипотезу гигиены, согласно которой раннее воздействие бактерий, вирусов и аллергенов может укрепить иммунную систему.Ученые следили за группой из примерно 1000 человек от рождения до 32 лет и периодически проверяли их на наличие аллергий с помощью тестов. Несмотря на то, что положительный результат указывает на наличие болезни, это не обязательно сопутствует серьезным реакциям на аллергены, вроде сыпи, воспалений, чихания или хрипов. Около половины людей, которые не сосали большой палец и не грызли ногти в детстве, страдали от непереносимости определенного вещества. А вот дети, у которых была хотя бы одна из двух привычек, имели на 40% меньше шансов развить аллергию и самые низкие показатели реакции - 31%.