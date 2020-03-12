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Надёжный Oukitel WP6 оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч

Китайская компания Oukitel, которая производит смартфоны и умные часы, готовится 20 марта выпустить на рынок свой новый продукт. Как отмечается, надёжный WP6 оснащён аккумулятором, ёмкость которого составляет 10 000 мАч.
Надёжный Oukitel WP6 оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч

Как отмечают представители компании, один заряд гаджета обеспечивает 750 часов работы в автономном режиме, а ещё 52 и 25 часов, если пользователь общается по телефону и смотрит видеоролики соответственно. Кроме того, смартфон входит в серию WP, а значит, он отличается повышенной защитой и надёжностью. Его корпус защищён по стандарту IP68, а ударопрочный 6,3-дюймовый дисплей имеет защитное стекло, толщина которого составляет 1,1 мм.

Модель также интересна, благодаря тройной камере с основным сенсором на 48 Мп. Объем ОЗУ равен 6 ГБ, а накопителя –128 ГБ. О дате анонса и стоимости WP6 станет известно позже.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:42

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