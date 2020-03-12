Надёжный Oukitel WP6 оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч





Как отмечают представители компании, один заряд гаджета обеспечивает 750 часов работы в автономном режиме, а ещё 52 и 25 часов, если пользователь общается по телефону и смотрит видеоролики соответственно. Кроме того, смартфон входит в серию WP, а значит, он отличается повышенной защитой и надёжностью. Его корпус защищён по стандарту IP68, а ударопрочный 6,3-дюймовый дисплей имеет защитное стекло, толщина которого составляет 1,1 мм.Модель также интересна, благодаря тройной камере с основным сенсором на 48 Мп. Объем ОЗУ равен 6 ГБ, а накопителя –128 ГБ. О дате анонса и стоимости WP6 станет известно позже.