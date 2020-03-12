Участник «Дом-2» Денис Мокроусов жестко высказался по поводу возможной тёщи





В отличие от всех предыдущих избранников звезды «Дом-2» Алены Рапунцель, Денис Мокроусов не спешит говорить девушке о вечной любви. Более того, по некоторым источникам, у мужчины до сих пор не было интимной связи со своей избранницей. Известно, Денис держит Алену на расстоянии, возможно, это еще больше подогревает интерес участницы телестройки.Долгое время он не хотел и переезжать жить к красотке. Однако позже все-таки сдался. В вип-дом Денис Мокроусов поселился, когда Татьяна Владимировна уехала во Владивосток. Вместе со своей возлюбленной парень проводил все это время достаточно весело. Сейчас же говорят о том, что будущая теща вот-вот может вернуться на проект.В итоге участник проекта «Дом-2» признается, что не очень хочет жить с мамой Алены Рапунцель под одной крышей. Также молодой человек якобы уже планирует побег в мужскую спальню, чтобы не находиться на одной территории с Татьяной Григорьевской.