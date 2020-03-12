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Ольга Казаченко о состоянии Анастасии Заворотнюк: «Жива-здорова, насколько это возможно»

Ольга Казаченко раскрыла новые подробности состояния Анастасии Заворотнюк. По словам блогера, сейчас жизнь актрисы вне опасности.
Ольга Казаченко о состоянии Анастасии Заворотнюк: «Жива-здорова, насколько это возможно»

В прессе и на просторах интернета часто распространяются слухи об ухудшении здоровья знаменитости и даже ее кончине. С осени 2019 года Заворотнюк приписывают рак мозга, однако ее родственники отказываются комментировать диагноз.

Как подчеркнула Ольга Казаченко, один из приятелей артистки рассказал, как она сейчас себя чувствует. По данным знакомого, со звездой ситкома «Моя прекрасная няня» «все в порядке». При этом мужчина отметил, что еще рано говорить о полном выздоровлении, так как состояние знаменитости хорошее, насколько это реально в связи с диагнозом.

Возлюбленная сына Армена Джигарханяна надеется на скорое восстановление Заворотнюк. Как сказала тренер-мотиватор, она хочет услышать от звезды, что та счастлива и воспитывает свою маленькую дочь Милу, появившуюся на свет в союзе с Петром Чернышевым.

Ранее старшая наследница актрисы Анна Стрюкова объяснила, почему семья матери не высказывается на тему сообщений о ее болезни. По словам бизнесвумен, близкие имеют твердую позицию и не собираются общаться со СМИ.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:33

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