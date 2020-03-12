Джиган продолжает публиковать в Instagram странные посты с участием Оксаны Самойловой

Недавно рэпер Джиган оскандалился, выйдя в прямой эфир в неадекватном состоянии. После произошедшего он заявил, что лечится от зависимостей в наркологической клинике в Майами.При этом он продолжает посвящать посты в своем микроблоге супруге и детям, что фолловерам кажется странным. В частности, он украшает кадры эмодзи в виде сердечек, а также показывает видео своей молодости. При этом Оксана Самойлова не комментирует ситуацию. После скандала она исчезла с радаров, а в своем микроблоге опубликовала единственное фото с детьми.Поклонники считают, что Джиган не получат должного лечения в дорогостоящей американской клинике. Некоторые советуют отобрать у него телефон, чтобы он “перестал позориться” в социальных сетях.