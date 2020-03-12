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Джиган продолжает публиковать в Instagram странные посты с участием Оксаны Самойловой

Джиган продолжает публиковать на своей странице в Instagram фотографии своей супруги, что его поклонникам показалось странным. Фанаты сомневаются в эффективности лечения в Майами и просят отобрать у музыканта смартфон.

Недавно рэпер Джиган оскандалился, выйдя в прямой эфир в неадекватном состоянии. После произошедшего он заявил, что лечится от зависимостей в наркологической клинике в Майами.

При этом он продолжает посвящать посты в своем микроблоге супруге и детям, что фолловерам кажется странным. В частности, он украшает кадры эмодзи в виде сердечек, а также показывает видео своей молодости. При этом Оксана Самойлова не комментирует ситуацию. После скандала она исчезла с радаров, а в своем микроблоге опубликовала единственное фото с детьми.

Поклонники считают, что Джиган не получат должного лечения в дорогостоящей американской клинике. Некоторые советуют отобрать у него телефон, чтобы он “перестал позориться” в социальных сетях.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:27

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