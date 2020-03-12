Доллар впервые с 2016 года поднялся выше 74 рублей





Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 12 марта стоимость одного доллара превысила 74 рубля. ЦБ РФ установил цену в 71,4 рубля. Европейская валюта при этом уже “подскакивала” до 83 рублей. Эксперты сообщают, что курс доллара растет на фоне общей негативной ситуации на мировых рынках. Обновление четырехлетнего минимума российского рубля связывают с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса.Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 4,1%, а стоимость составила 34,3 доллара за баррель. На валютный рынок сильно повлиял срыв сделки ОПЕК+.