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Джиган пригрозил Оксане Самойловой за ее решение развестись и забрать детей

Джиган опубликовал еще один странный и непонятный пост на своей странице в Instagram. Поклонники Оксаны Самойловой решили, что таким своеобразным образом он пригрозил супруге за ее решение развестись и забрать детей.
Джиган пригрозил Оксане Самойловой за ее решение развестись и забрать детей

После того, как в Сети появилась информация о проблемах в семье Джигана и Оксаны Самойловой, поклонники пары стали еще внимательнее следить за публикациями знаменитостей, пытаясь понять, что именно происходит в их семье. Так, недавно из постов рэпера стало известно, что тот находится на лечении в элитном рехабе Palm Beach Shores Rehab, а его супруга, меньше месяца тому назад ставшая мамой в четвертый раз, призналась в нежелании «просыпаться в этот мир».

По данным некоторых источников, перед тем, как лечь в клинику, Джиган поднял руку на супругу. Этот инцидент заставил Самойлову пересмотреть свое отношение к отцу ее детей, а также всерьез задуматься о разводе и лишении рэпера отцовских прав. В ответ на подобные заявления жены Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя звезды) опубликовал странный и непонятный Instagram-пост, в котором поклонники пары сразу заметили скрытую угрозу.

По мнению фолловеров, то, что Джиган продемонстрировал подписчикам видео своих занятий боевыми искусствами может быть связано с конфликтом в его семье. Кроме того, очень неоднозначным показался поклонникам и подбор символов, которым рэпер «украсил» одну из Instagram Stories: сочетание короны и кулака.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:21

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