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Астрофизики опровергли популярную теорию о возникновении Луны

Многие годы ученые считали, что Луна образовалось в результате столкновения Земли с неизвестным небесным телом. Теперь астрофизики из США опровергли популярную теорию о возникновении спутника.

Астрофизики из американского Университета Нью-Мексико выяснили, что Земля и Луна не имеют идентичного кислородного состава, как считалось ранее. Результаты подобного исследования подвергли сомнению текущие модели формирования естественного спутника. Они включали в себя столкновения с астероидами или даже гигантской планетой, известной, как Тейя. Новые данные говорят о том, что Луна и Земля имеют существенные различия в геохимическом плане, которые указывают на меньшее влияние гипотетического столкновения.

Находки свидетельствуют о менее существенных переменах в лунной мантии, которая имеет больше общего с мнимой планетой, а не Землей. Более того, указывается возможность образования Тейи намного дальше от Солнца, чем считалось ранее. Луна была главной загадкой человечества на протяжении многих веков, и со времен космических полетов в середине 20-го века знания о небесном спутнике значительно возросли. Многочисленные образцы, привезенные с её поверхности, включали в себя базальты, высокогорные анортозиты, нориты и вулканическое стекло, которые указывали на "родственные связи" с Землей.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:14

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