Павел Прилучный подарил Агате Муцениеце кольцо с бриллиантом после расставания
Павел Прилучный в честь дня рождения презентовал Агате Муцениеце кольцо с бриллиантом. Супруги приняли решение расстаться, однако продолжают поддерживать хорошие отношения.
Актер сериала «Мажор» Павел Прилучный доверил вручение подарка подругам Муцениеце. Сам он на праздновании в ресторане не появился. Артистка оценила украшение, и даже пошутила, что обещает не выбрасывать, поскольку она находит его красивым. Также актриса шутливо добавила, что она хотела бы три кольца, но похвалила супруга: «Молодец, что оплатил».
Агата Муцениеце рассказала, что после ухода мужа ее жизнь осталась прежней, так как они общаются, вместе занимаются воспитанием детей и продолжают испытывать друг к другу теплые чувства. Дети, утренние пробежки и занятие любимым делом отвлекают от печальных мыслей. Актриса также изменила тату на безымянном пальце, символизирующее обручальное кольцо, на лисичку, с которой ее всегда все сравнивали.
Пара официально не комментирует причины своего расставания. По слухам, оно произошло в связи с изменами и рукоприкладством Прилучного.
Актер сериала «Мажор» Павел Прилучный доверил вручение подарка подругам Муцениеце. Сам он на праздновании в ресторане не появился. Артистка оценила украшение, и даже пошутила, что обещает не выбрасывать, поскольку она находит его красивым. Также актриса шутливо добавила, что она хотела бы три кольца, но похвалила супруга: «Молодец, что оплатил».
Агата Муцениеце рассказала, что после ухода мужа ее жизнь осталась прежней, так как они общаются, вместе занимаются воспитанием детей и продолжают испытывать друг к другу теплые чувства. Дети, утренние пробежки и занятие любимым делом отвлекают от печальных мыслей. Актриса также изменила тату на безымянном пальце, символизирующее обручальное кольцо, на лисичку, с которой ее всегда все сравнивали.
Пара официально не комментирует причины своего расставания. По слухам, оно произошло в связи с изменами и рукоприкладством Прилучного.