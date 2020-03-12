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Павел Прилучный подарил Агате Муцениеце кольцо с бриллиантом после расставания

Павел Прилучный в честь дня рождения презентовал Агате Муцениеце кольцо с бриллиантом. Супруги приняли решение расстаться, однако продолжают поддерживать хорошие отношения.
Павел Прилучный подарил Агате Муцениеце кольцо с бриллиантом после расставания

Актер сериала «Мажор» Павел Прилучный доверил вручение подарка подругам Муцениеце. Сам он на праздновании в ресторане не появился. Артистка оценила украшение, и даже пошутила, что обещает не выбрасывать, поскольку она находит его красивым. Также актриса шутливо добавила, что она хотела бы три кольца, но похвалила супруга: «Молодец, что оплатил».

Агата Муцениеце рассказала, что после ухода мужа ее жизнь осталась прежней, так как они общаются, вместе занимаются воспитанием детей и продолжают испытывать друг к другу теплые чувства. Дети, утренние пробежки и занятие любимым делом отвлекают от печальных мыслей. Актриса также изменила тату на безымянном пальце, символизирующее обручальное кольцо, на лисичку, с которой ее всегда все сравнивали.

Пара официально не комментирует причины своего расставания. По слухам, оно произошло в связи с изменами и рукоприкладством Прилучного.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:07

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