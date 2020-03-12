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Эксперты представили ТОП-3 "доживших" до наших дней ценных мотоциклов СССР

Эксперты представили рейтинг из ТОП-3 "доживших" до наших дней ценных мотоциклов, которые изготовили во время СССР. Каждое из транспортных средств отличается высоким уровнем надёжности.
Эксперты представили ТОП-3 "доживших" до наших дней ценных мотоциклов СССР

Первое место в рейтинге занял Днепр-11, находящийся в идеальном состоянии. Его стоимость составляет 700 000 рублей. Такая цена возникла вследствие повышенного интереса к надёжному средству передвижения. Далее идёт ИЖ-49, представляющий из себя дорожный мотоцикл среднего класса. В конце минувшего века большинство подобной продукции Ижевского машиностроительного завода было в неважном состоянии. Данная модель стала исключением, так как многие её части изготовлены из алюминия. У некоторых экземпляров пробег превышает 50 000 км.

Третья строчка досталась мотоциклу Минск ММВЗ 3.232. Это средство передвижения считалось довольно редким даже в тот период, когда его активно производили. Примечательно, что на его бензобаке был виден рисунок аиста. Максимальная скорость конструкции достигала 120 км/ч, а благодаря её надёжности она стала весьма популярной среди людей, предпочитающих двухколёсный транспорт.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 10:54

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