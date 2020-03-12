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Опрос ВЦИОМ показал, что женщины видят сны чаще мужчин

Опрос ВЦИОМ показал, что женщины видят сны гораздо чаще мужчин. Выяснилось, что среднестатистический россиянин спит до семи часов.

Социальный опрос был проведен 9 марта, а его участниками стали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что около 70% граждан России видят сны, 20% граждан имеют сновидения каждую ночь, а у 26% сновидения появляются несколько раз в неделю. Еще 19% респондентов ответили, что им что-то снится не чаще пары раз в месяц. Лишь 4% видят их раз в год или реже, а более 27% почти не имеют снов. Оказалось, что женщины имею их чаще, чем мужчины.

Эксперты также выяснили, как спят граждане страны, в частности, 53% из них не испытывают проблем с засыпанием, а длительное время не могут уснуть около 42%. Половина респондентов не смогла назвать свое настроение после пробуждения ни плохим, ни хорошим, но еще 34% граждан чаще ощущают себя бодрыми.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:47

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