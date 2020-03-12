Опрос ВЦИОМ показал, что женщины видят сны чаще мужчин





Социальный опрос был проведен 9 марта, а его участниками стали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что около 70% граждан России видят сны, 20% граждан имеют сновидения каждую ночь, а у 26% сновидения появляются несколько раз в неделю. Еще 19% респондентов ответили, что им что-то снится не чаще пары раз в месяц. Лишь 4% видят их раз в год или реже, а более 27% почти не имеют снов. Оказалось, что женщины имею их чаще, чем мужчины.Эксперты также выяснили, как спят граждане страны, в частности, 53% из них не испытывают проблем с засыпанием, а длительное время не могут уснуть около 42%. Половина респондентов не смогла назвать свое настроение после пробуждения ни плохим, ни хорошим, но еще 34% граждан чаще ощущают себя бодрыми.