Оксана Самойлова может лишить Джигана родительских прав из-за его неадекватного поведения





Как сообщили источники, на днях рэпер напал на супругу, но никаких подробностей по поводу этой ситуации не известно. Однако теперь Оксана Самойлова собирается разводиться со знаменитостью. Также в опубликованной статье сообщается о том, что сейчас Джиган находится в реабилитационном центре Palm Beach Shores Rehab, расположенном в Майами. Клиника предназначена для помощи тем, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости. СМИ рассказали, что фанаты звездной пары начали переживать за кумиров 8 марта, а началось все с поста в Stories. Тогда жена исполнителя заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир», после чего перестала размещать публикации в Instagram.Кроме этого, Самойлова собирается лишить отца своих 4-х детей родительских прав, как отмечают инсайдеры. В то же время сам Джиган на днях показывал активность в соцсети, выйдя в прямой эфир с поклонниками и демонстрируя при этом неадекватное поведение. Певец позировал в кадре без бровей, бороды и усов, ругался и сказал, что оказался в «психушке».Знаменитости поженились в декабре 2012 года, за это время у них родились 3 дочери и сын. Мальчик увидел мир 18 февраля этого года.