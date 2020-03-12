Оксана Самойлова может лишить Джигана родительских прав из-за его неадекватного поведения
Оксана Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав в связи с его странным поведением. Соответствующую информацию предоставили СМИ.
Как сообщили источники, на днях рэпер напал на супругу, но никаких подробностей по поводу этой ситуации не известно. Однако теперь Оксана Самойлова собирается разводиться со знаменитостью. Также в опубликованной статье сообщается о том, что сейчас Джиган находится в реабилитационном центре Palm Beach Shores Rehab, расположенном в Майами. Клиника предназначена для помощи тем, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости. СМИ рассказали, что фанаты звездной пары начали переживать за кумиров 8 марта, а началось все с поста в Stories. Тогда жена исполнителя заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир», после чего перестала размещать публикации в Instagram.
Кроме этого, Самойлова собирается лишить отца своих 4-х детей родительских прав, как отмечают инсайдеры. В то же время сам Джиган на днях показывал активность в соцсети, выйдя в прямой эфир с поклонниками и демонстрируя при этом неадекватное поведение. Певец позировал в кадре без бровей, бороды и усов, ругался и сказал, что оказался в «психушке».
Знаменитости поженились в декабре 2012 года, за это время у них родились 3 дочери и сын. Мальчик увидел мир 18 февраля этого года.
Как сообщили источники, на днях рэпер напал на супругу, но никаких подробностей по поводу этой ситуации не известно. Однако теперь Оксана Самойлова собирается разводиться со знаменитостью. Также в опубликованной статье сообщается о том, что сейчас Джиган находится в реабилитационном центре Palm Beach Shores Rehab, расположенном в Майами. Клиника предназначена для помощи тем, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости. СМИ рассказали, что фанаты звездной пары начали переживать за кумиров 8 марта, а началось все с поста в Stories. Тогда жена исполнителя заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир», после чего перестала размещать публикации в Instagram.
Кроме этого, Самойлова собирается лишить отца своих 4-х детей родительских прав, как отмечают инсайдеры. В то же время сам Джиган на днях показывал активность в соцсети, выйдя в прямой эфир с поклонниками и демонстрируя при этом неадекватное поведение. Певец позировал в кадре без бровей, бороды и усов, ругался и сказал, что оказался в «психушке».
Знаменитости поженились в декабре 2012 года, за это время у них родились 3 дочери и сын. Мальчик увидел мир 18 февраля этого года.