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Оксана Самойлова может лишить Джигана родительских прав из-за его неадекватного поведения

Оксана Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав в связи с его странным поведением. Соответствующую информацию предоставили СМИ.
Оксана Самойлова может лишить Джигана родительских прав из-за его неадекватного поведения

Как сообщили источники, на днях рэпер напал на супругу, но никаких подробностей по поводу этой ситуации не известно. Однако теперь Оксана Самойлова собирается разводиться со знаменитостью. Также в опубликованной статье сообщается о том, что сейчас Джиган находится в реабилитационном центре Palm Beach Shores Rehab, расположенном в Майами. Клиника предназначена для помощи тем, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости. СМИ рассказали, что фанаты звездной пары начали переживать за кумиров 8 марта, а началось все с поста в Stories. Тогда жена исполнителя заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир», после чего перестала размещать публикации в Instagram.

Кроме этого, Самойлова собирается лишить отца своих 4-х детей родительских прав, как отмечают инсайдеры. В то же время сам Джиган на днях показывал активность в соцсети, выйдя в прямой эфир с поклонниками и демонстрируя при этом неадекватное поведение. Певец позировал в кадре без бровей, бороды и усов, ругался и сказал, что оказался в «психушке».

Знаменитости поженились в декабре 2012 года, за это время у них родились 3 дочери и сын. Мальчик увидел мир 18 февраля этого года.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:00

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