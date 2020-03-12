Мама звезды "Дом-2" Саши Черно публично извинилась перед ней, но не уточняла за что





Звезда телешоу «Дом-2» Александра Черно не делает тайны из того, что мать произвела её на свет в 15 лет, а потом бросила. Пока мама участницы Ирина Головченко сидела в тюрьме, Саша жила с родной бабушкой. Теперь, по прошествии многих лет, именно её девушка считает своей мамой. Пока Черно сама строила собственную судьбу, мать не возникала в её жизни. Когда же Александра стала звездой на проекте «Дом-2», Ирина Головченко постоянно появляется в студии программы.На одном из прошедших шоу «Бородина против Бузовой» Ирина пыталась выяснить отношения со своей дочерью, чем довела Сашу Черно до слёз. В этом матери помогла ведущая Ольга Бузова, которая подвергла критике отношение девушки к своей родственнице.На последнем выпуске телепроекта ведущие опять не прислушались к Александре Черно, которая просила больше не приглашать свою мать на площадку, и в очередной раз попытались примирить женщин. Ведущий Влад Кадони пытался выяснить, за какие именно прегрешения Ирина просит у дочери прощения, но так и не услышал.В результате Александра, которая не понимает, как можно было оставить её в шестилетнем возрасте, отказалась менять свое мнение. По её словам, Ирина Головченко для неё - чужой человек.