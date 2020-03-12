В Минэнерго сообщили, когда цены на нефть поднимутся до 40-45 долларов





Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что РФ не ведет экономической войны на нефтяном рынке, а отечественные компании будут чувствовать себя увереннее из-за скорого восстановления цен на органическое топливо. По словам чиновника, они должны вернуться до прежней отметки в 40-45 долларов за баррель во второй половине 2020 года. А вот в следующем году может наблюдаться рост до 50 долларов, в том случае, если не появится новых форс-мажоров.Стоит отметить, что на данный момент наблюдается постепенное снижение стоимости нефтепродуктов. Об этом свидетельствует падение фьючерсов на марку Brent на 4,05% — до 34,34 долларов за баррель. Вслед за Саудовской Аравией было принято решение об урезании цен на нефтепродукты в Ираке, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время российские власти не собираются следовать их примеру и заявили о готовности встретиться с членами ОПЕК и вновь обсудить неудавшуюся сделку в Вене.