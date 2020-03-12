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Курс валют на 12.03.2020

В Минэнерго сообщили, когда цены на нефть поднимутся до 40-45 долларов

Мировые цены на нефть продолжают падать и уже достигли рекордной отметки в -30%. В Минэнерго сообщили, когда стоимость органического топлива поднимется до 40-45 долларов за баррель.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что РФ не ведет экономической войны на нефтяном рынке, а отечественные компании будут чувствовать себя увереннее из-за скорого восстановления цен на органическое топливо. По словам чиновника, они должны вернуться до прежней отметки в 40-45 долларов за баррель во второй половине 2020 года. А вот в следующем году может наблюдаться рост до 50 долларов, в том случае, если не появится новых форс-мажоров.

Стоит отметить, что на данный момент наблюдается постепенное снижение стоимости нефтепродуктов. Об этом свидетельствует падение фьючерсов на марку Brent на 4,05% — до 34,34 долларов за баррель. Вслед за Саудовской Аравией было принято решение об урезании цен на нефтепродукты в Ираке, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время российские власти не собираются следовать их примеру и заявили о готовности встретиться с членами ОПЕК и вновь обсудить неудавшуюся сделку в Вене.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:32

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