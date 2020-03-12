В Греции зафиксирована первая смерть от коронавируса





Известно, что умерший от коронавируса 66-летний пациент в феврале посещал Израиль и Египет, где участвовал в религиозном паломничестве. У него также имелись хронические заболевания. Этот случай стал первым на территории Греции, а Минздрав страны подтвердил эту информацию 12 марта. Согласно последним сведениям, число заболевших коронавирусом в Греции близится к сотне.ВОЗ признал Covid-19 пандемией, в связи с чем в разных странах мира вводится продолжительный карантин, который включает запрет на въезд.