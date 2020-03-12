Компания Microsoft вернет отмененную функцию в 10-й версии ОС Windows





Соответствующую информацию специалист разместил на своей странице в Twitter. Microsoft презентовала вышеназванную функцию пару лет назад. Тогда ее запуск был запланирован на 2018 год, однако все закончилось после короткого испытания. Windows Sets оказались очень проблемными, в связи с чем компания нуждалась в дополнительном времени для доработки.За счет вышеназванной функции можно применять для программ вкладки, в частности Office. Также опция позволяет классифицировать по их принципу в браузере ОС дополнения, сайты и другой контент.