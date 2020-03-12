Постройневшая Елена Степаненко в рваных джинсах и косухе высмеяла развод: "И похудевшая и не замужем"





Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном, состоявшегося в 2018 году после 33 лет брака, практически не посещала светских мероприятий. Однако за это время юмористка преобразилась, сбросила 42 килограмма и решила предстать перед поклонниками в новом стильном молодежном образе. Для представления своей новой концертной программы она надела рваные джинсы, косуху, бейсболку. Дополнением к образу стали кеды. Свое выступление артистка преподнесла, как манифест «разведенной женщины». Юмористка сама сложно переживала расставание с Петросяном. Ситуация усугубилась еще и разделом многомилионного имущества в суде, а также романом экс-супруга с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, который ему сразу стали приписывать. Однако в данное время 66-летняя Степаненко с легкостью высмеивает темы развода. Своими остроумными шутками она довела зрителей до заразительного смеха. В то же время поклонники артистки заметили и оценили перемены в ее внешнем виде.Елена Степаненко и сама уверена, что выглядит лучше, поскольку показ своего номера она объявила словами: