Эксперты рассказали, как падение рубля скажется на авторынке





Рыночная нестабильность и паника среди соотечественников из-за снижения мировых цен на нефть напоминает сценарий конца 2014 года. В то время жители России массово приобретали технику и транспортные средства из-за боязни их подорожания. Теперь работники дилерских центров отмечают необычную для марта активность покупателей. Эксперты объясняют феномен тем, что до конца года рост стоимости автомобилей превысит 15%. Возможность перемен в прайс-листе уже подтвердили в Renault и «АвтоВАЗе».По предварительной информации, подорожание сперва затронет импортные модели, поскольку локализованные предприятия имеют запас прочности на ближайшее время. Прогноз составляет приблизительно 7-8% прибавку к текущим ценам, а то и больше 10%. Экономисты говорят, что хотя национальная валюта не ослабнет до уровней 2014 года, покупательская способность населения сейчас гораздо ниже. За счет этих обстоятельств ажиотаж перенесется с новых линеек на машины с пробегом.