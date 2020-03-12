Эксперты рассказали, как падение рубля скажется на авторынке
Падение рубля вынуждает многих россиян вкладывать свои средства в товары долгосрочного пользования. Эксперты рассказали, как девальвация национальной валюты скажется на авторынке.
Рыночная нестабильность и паника среди соотечественников из-за снижения мировых цен на нефть напоминает сценарий конца 2014 года. В то время жители России массово приобретали технику и транспортные средства из-за боязни их подорожания. Теперь работники дилерских центров отмечают необычную для марта активность покупателей. Эксперты объясняют феномен тем, что до конца года рост стоимости автомобилей превысит 15%. Возможность перемен в прайс-листе уже подтвердили в Renault и «АвтоВАЗе».
По предварительной информации, подорожание сперва затронет импортные модели, поскольку локализованные предприятия имеют запас прочности на ближайшее время. Прогноз составляет приблизительно 7-8% прибавку к текущим ценам, а то и больше 10%. Экономисты говорят, что хотя национальная валюта не ослабнет до уровней 2014 года, покупательская способность населения сейчас гораздо ниже. За счет этих обстоятельств ажиотаж перенесется с новых линеек на машины с пробегом.
Рыночная нестабильность и паника среди соотечественников из-за снижения мировых цен на нефть напоминает сценарий конца 2014 года. В то время жители России массово приобретали технику и транспортные средства из-за боязни их подорожания. Теперь работники дилерских центров отмечают необычную для марта активность покупателей. Эксперты объясняют феномен тем, что до конца года рост стоимости автомобилей превысит 15%. Возможность перемен в прайс-листе уже подтвердили в Renault и «АвтоВАЗе».
По предварительной информации, подорожание сперва затронет импортные модели, поскольку локализованные предприятия имеют запас прочности на ближайшее время. Прогноз составляет приблизительно 7-8% прибавку к текущим ценам, а то и больше 10%. Экономисты говорят, что хотя национальная валюта не ослабнет до уровней 2014 года, покупательская способность населения сейчас гораздо ниже. За счет этих обстоятельств ажиотаж перенесется с новых линеек на машины с пробегом.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:54