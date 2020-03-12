Футболист Дмитрий Тарасов назвал дочь так же, как зовут собаку ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой





В феврале этого года Дмитрий Тарасов вместе со своей женой Анастасией Костенко во второй раз стали родителями. Хотя Тарасов мечтал о сыне, но у него уже родилась третья по счету дочь. Стоит отметить, у Дмитрия уже есть дочь и от первого брака.Своего новорожденного ребенка пара начала показывать практически сразу. Они размещали в Сети многочисленные фото с малышкой. Однако имя долгое время было тайной для поклонников семьи Тарасовых. Когда же стало известно, что футболист дал дочери имя Ева, то многие сказали, что мужчина попал впросак.Так, большинство вспомнило, что Евой названа и одна из собак Ольги Бузовой, а Дмитрий Тарасов просто напросто не мог не знать этот факт. Зная о постоянных нападках хейтеров, называть так свою дочь было очень неосторожно. Естественно, в итоге фолловеры заговорили о том, что разве нельзя было подобрать более удачное имя.