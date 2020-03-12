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Ученые раскрыли новые факты о коронавирусе

Вопреки распространенному мнению, пожилой возраст является не единственным отягчающим фактором для больных коронавирусом. Ученые назвали группы людей, которые тяжелее других переносят COVID-19.

Китайские исследователи недавно изучили анамнез 191 пациента из двух больниц в Ухани - эпицентре вспышки коронавирусной инфекции в КНР. Новые данные смогли приоткрыть ранее неизвестные факторы риска для больных. Оказалось, что вероятность летального исхода существенно увеличивается у людей, страдающих от диабета и гипертензии. Поэтому пожилой возраст считается отнюдь не главным признаком того, что недуг вызовет тяжелые последствия для здоровья. А вот наиболее частой причиной смерти среди детей стала длительная неинвазивная вентиляция легких.

По словам ученых, в пожилом возрасте наблюдается ослабленный иммунный ответ, который заключается в замедленной реакции на воспалительные процессы. Пониженная защита негативно отразится на состоянии работы сердца, мозга и других органов. Более важным открытием для предотвращения инфекции стало понимание того, что излечившиеся от коронавируса люди гораздо дольше остаются заразными, чем считалось ранее. Патоген покидает здоровый организм лишь по прошествии 20 дней.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:45

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