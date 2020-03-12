В РФ стартовала продажа флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S20





Теперь гаджеты можно купить в любом официальном магазине компании в РФ. В то же время первым владельцам мобильного устройства в подарок дадут беспроводные наушники Buds+, которые сами по себе стоят 10 990 рублей. Согласно предоставленной информации, сначала этот бонус должен был распространиться на период предзаказа смартфонов флагманской серии.Модель Galaxy S20 доступна по цене 69 990 рублей, S20+ можно получить за 79 990 рублей, а за S20 Ultra придется отдать 99 990 рублей. Для новых аппаратов действуют дополнения Samsung Forward, где ежемесячный платеж составляет минимум 4 290 рублей, а также трейд-ин с предусмотренной скидкой до 15 тысяч рублей.