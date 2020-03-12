Бюджетный седан Baojun RC-5 показали на официальных фото до премьеры





Автомобиль построен на базе модульной R-платформы, что позволит ему конкурировать с Volkswagen Jetta и KIA Cerato. Baojun RC-5 оснащается 4-цилиндровым 1,5-литровым турбодвигателем, мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-диапазонной МКПП или вариатором. Машина затрачивает 6,2 литра топлива на каждые пройденные 100 км, но в базовой версии комплектуется ABS, ESC, антипробуксовочной системой и задним парктроником. В “топовом” исполнении седан имеет климат-контроль, цифровую приборную панель, а также наружные камеры кругового обзора, кожаный салон и возможность управления системами авто с помощью смартфона.Baojun RC-5 имеет 4650 мм в длину, 1806 мм – в ширину, а также 1458 мм – в высоту. Колесная база новинки составляет 2700 мм. Автомобиль готовится к началу продаж летом этого года, а его стоимость предварительно оценивается в 650 тыс. рублей.