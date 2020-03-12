Ученые установили причину рецидивов онкологии





Лекарства при ХМЛ при воздействии на пациента улучшают клинические результаты, но в дальнейшем пациенты могут полностью вылечиться или прийти к длительной ремиссии. При этом наблюдались те, кто после полного выздоровления могли заново заболеть раком. По мнению экспертов, риск развития онкологии повышает влияние ферментов тирозинкиназа на большинство раковых клеток ХМЛ, в которых продолжают жить стволовые клетки. Предполагается, что они мешают выздоровлению, а их способность к восстановлению приводит к рецидивам. Для изучения этого феномена команда ученых под руководством доктора Даниэля Лакорацца искала способы обновления стволовых клеток. В результате выяснилось, что после удаления гена KLF4 борьба с раком становилась значительно проще.Вскоре ученые пришли к выводу, что витамин К3 способен подавлять фермент SIAH2, участвующий в распаде DYRK2, что приводит в упадок рост стволовых клеток. Этот элемент чрезвычайно токсичен для человека, поэтому медики продолжают поиски безопасного лекарства, воздействующего на стволовые клетки.