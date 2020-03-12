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Ученые установили причину рецидивов онкологии

Американские ученые выяснили причину рецидивов онкологии. Сотрудники BCM изучили действие препаратов, использующихся для лечения хронической миелоидной лейкемии.
Ученые установили причину рецидивов онкологии

Лекарства при ХМЛ при воздействии на пациента улучшают клинические результаты, но в дальнейшем пациенты могут полностью вылечиться или прийти к длительной ремиссии. При этом наблюдались те, кто после полного выздоровления могли заново заболеть раком. По мнению экспертов, риск развития онкологии повышает влияние ферментов тирозинкиназа на большинство раковых клеток ХМЛ, в которых продолжают жить стволовые клетки. Предполагается, что они мешают выздоровлению, а их способность к восстановлению приводит к рецидивам. Для изучения этого феномена команда ученых под руководством доктора Даниэля Лакорацца искала способы обновления стволовых клеток. В результате выяснилось, что после удаления гена KLF4 борьба с раком становилась значительно проще.

Вскоре ученые пришли к выводу, что витамин К3 способен подавлять фермент SIAH2, участвующий в распаде DYRK2, что приводит в упадок рост стволовых клеток. Этот элемент чрезвычайно токсичен для человека, поэтому медики продолжают поиски безопасного лекарства, воздействующего на стволовые клетки.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:32

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