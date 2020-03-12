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Людмила Гурченко плакала после рождения внука из-за нежелания становится бабушкой

Народная артистка Людмила Гурченко плакала, когда ей рассказали о рождении внука. Бывший зять актрисы Александр Королев признался, что звезда советского кино не желала становится бабушкой.

Новое интервью Александра Королева раскрыло множество неоднозначных подробностей из жизни Людмилы Гурченко. В частности, бывший зять знаменитости утверждал, что она совершенно безрадостно восприняла рождение внука марка в 1982 году. Более того, когда актриса услышала подобную новость, она ударилась в слезы и повторяла, что не хочет становится бабушкой. Несмотря на скорое появление внучки Елены, Гурченко не поменялась в своих взглядах: она проводила с ними мало времени, изредка приглашая к себе в гости. Королев вспоминает, что экс-теща несколько раз привезла одежду для детей, которая оказалась не по размеру.

Уже повзрослевший Марк впоследствии скончался от передозировки наркотиками, о чем Гурченко долгое время не информировали. На похороны актрису также не пригласили, поскольку она часто давала внуку деньги, которые он использовал для покупки запрещенных веществ. Намного сильнее смерть Марка сказалась на матери кинозвезды - Елены Александровны, поскольку она его очень любила. Несмотря на семейные проблемы и трагедию наследника, Королев прожил с Марией Гурченко до самой её смерти в 2017 году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:26

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